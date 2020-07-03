شكرا لقرائتكم كلوب: كان يمكن أن نخسر بخماسية أمام سيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول إنه لا يستطيع أن ينتقد موقف لاعبيه عقب خسارة الفريق الأحمر صفر - 4 أمام مضيفه مانشستر سيتي مساء الخميس في المرحلة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأشار كلوب في تصريحات عقب مباراة الفريق الأولى بعد تتويجه بلقب البطولة هذا الموسم أن لاعبيه كانوا يفتقرون إلى الرشاقة.

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وتجمد رصيد ليفربول، الذي حسم لقب الدوري رسميا يوم الخميس الماضي قبل نهاية المسابقة بسبع مراحل، عند 86 نقطة في الصدارة، بفارق 20 نقطة أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، الذي ألحق الخسارة الثانية بالفريق الأحمر في البطولة خلال الموسم الحالي.

وأوضح كلوب : لقد استغلوا الفرص التي سنحت لهم فيما فشلنا في القيام بذلك، مانشستر سيتي يستحق الفوز بنسبة 100%، لكن كان من الممكن أن تصبح النتيجة 5 - 3 لصالحه، غير أننا خسرنا صفر - 4 ويتعين علينا قبول تلك النتيجة. هذا كل شيء.

وأوضح كلوب : لم تكن النتيجة جيدة، ولم أكن أريد الخسارة. كنت أرغب في رؤية فريقي وهو يسير في الاتجاه الصحيح. رأيت ذلك، كان ينبغي علينا تغيير النتيجة.