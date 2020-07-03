شكرا لقرائتكم كارفاخال: ريال مدريد استفاد من سقوط برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد داني كارفاخال نجم فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم بأن الفوز الثمين للفريق على خيتافي 1 - صفر مساء الخميس جعل الريال في وضع أفضل كثيرا بالدوري الإسباني حيث يمكن للفريق الآن الاعتماد على نفسه ونتائجه في رحلته للبحث عن استعادة لقب البطولة.

وتغلب الريال على خيتافي بهدف نظيف سجله سيرخيو راموس من ضربة جزاء في الدقيقة 79 بعدما حصل عليها كارفاخال قبلها بدقيقة واحدة.

ووسع الريال الفارق الذي يفصله في صدارة الدوري الإسباني عن منافسه التقليدي العنيد برشلونة حامل لقب البطولة وصاحب المركز الثاني إلى أربع نقاط.

Advertisements

وقال كارفاخال : كان علينا أن نستفيد من سقوط برشلونة في فخ التعادل مع أتلتيكو مدريد (2 - 2) . بالنسبة لنا كانت هذه المباراة مثل مباريات النهائي. خيتافي جعل المباراة صعبة علينا بهذا الشكل وخاصة في الشوط الأول.

وأوضح : مع فارق النقاط الأربعة ، نعتمد الآن على أنفسنا. الأمر يتوقف علينا الآن في إمكانية حسم لقب الدوري.

ولم يفز الريال بلقب المسابقة منذ 2017 لكنه يبدو الآن قريبا من التتويج باللقب حيث يتفوق على برشلونة بأربع نقاط قبل المراحل الخمسة الأخيرة من المسابقة.

وأضاف كارفاخال : رسالة المدرب إلينا بعد فترة التوقف الطويلة بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد كانت واضحة. كانت أمامنا 11 مباراة و33 نقطة متاحة في هذه المباريات.