الإسماعيلى ينتهى من تجهيز فندق النادى لاستضافة المغتربين بإجراءات احترازية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى مسئولو النادى الإسماعيلى من تجهيز فندق النادى لاستضافة اللاعبين المغتربين بداية من الغد السبت مع انطلاق مران الدراويش استعداداً لعودة الدوري المقرر لها 7 أغسطس المقبل بعد توقف دام أربعة شهور كاملة منذ مارس الماضى بسبب جائحة كورونا ، حيث حرص مسئولى الاسماعيلى على تجهيز غرفة منفصلة لكل لاعب بدلا من وجود لاعبان بالغرفة كما كان عليه الوضع فى وقت سابق ، وكذلك وضع بوابات التعقيم الذاتى وتوزيع المطهرات والماسكات على اللاعبين والاداريين والاجهزة الفنية ضمن الخطة الاحترازية لمواجهة وباء كورونا.

ويعكف الجهاز الفنى للإسماعيلى، بقيادة الفرنسى ديديه جوميز، على وضع برنامج للتخلص من الأوزان الزائدة للاعبين فى ظل معاناة بعض اللاعبين من زيادة هائلة فى الأوزان بسبب طول فترة العزل المنزلى منذ مارس الماضى، وحدد اتحاد الكرة الاثنين المقبل موعداً لمسحة كورونا الثانية لفريق الإسماعيلى، وأخطر الجهاز الفنى للإسماعيلى، بقيادة الفرنسى ديديه جوميز، لاعبى فريقه بتحديد غداً السبت موعداً لأول مران للدراويش بعد فترة طويلة من الغياب منذ تجميد مسابقة الدورى فى مارس الماضى بسبب جائحة كورونا، وخضع لاعبو فريق الكرة والجهاز الفنى والإدارى وجميع العاملين بهذا القطاع لمسحة طبية شاملة ، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالنادى ووفقا لتوجيهات وزارتى الصحة والشباب والرياضة، من أجل ضمان السلامة للجميع.

وأشرف على المسحة الخاصة بلاعبى الإسماعيلى فريق طبى والذى قام بسحب عينات دم من الجميع، فضلا عن قياس درجات الحرارة لدى كل لاعب بجانب إخضاعهم لتحاليل كاملة، للكشف عن فيروس كورونا المتسبب فى ايقاف النشاط منذ عدة أشهر.

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وتكثف إدارة الاسماعيلى جهودها، من أجل اتباع الإرشادات الطبية التى أعلنتها وزارة الشباب والرياضة، قبل استئناف التدريبات .

وكان تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.