شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتابع أزمة الـ30 ألف دولار بين أزارو و الاتفاق السعودي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتابع مسئولو الأهلي أزمة المغربي وليد آزارو مهاجم الفريق المُعار لنادي الاتفاق السعودي لنهاية الموسم الجاري التي إشتعلت خلال الفترة الماضية بسبب رفض اللاعب تخفيض راتبه الشهري مع النادي السعودي ، وفي هذا الشأن ، قال مصدر مُقرّب من المهاجم المغربي لـ"الخليج 365" أن أزارو يتقاضى 80 ألف دولار شهرياً من الإتفاق وطلب الأخير تخفيض الراتب لـ50 ألف دولار بسبب الأزمة المالية الطاحنة التى يعاني منها النادي شأنه شأن جميع أندية ومؤسسات العالم كله على خلفية "جائحة" كورونا خاصة وأن هذه الأزمة جعلت المهاجم المغربي يُقاطع تدريبات الإتفاق خلال الايام الماضية الأمر الذي أثار أزمة بين اللاعب وناديه السعودي قبل نحو شهر من إستئناف الدوري السعودي يوم 4 أغسطس المقبل عقب توقف عدة أشهر بسبب "كورونا".

وفتح مسئولو الأهلي خطوط إتصالات مع المهاجم المغربي ووكيل أعماله بجانب النادي السعودي لمعرفة تطورات الأزمة ومعرفة مصير اللاعب وتطورات هذه الأزمة التى يخشى الأهلي أن تؤثر على مستقبل اللاعب في التجربة السعودية.

فيما قرر مسئولو الأهلي تجميد موافقتهم على "مد "إعارة وليد ازارو حتي شهر أكتوبر المقبل، بناءً على طلب الإتفاق بعد استئناف الدوري السعودي والذي ينتهي في هذا الموعد، ومنح الأهلي في وقت سابق موافقة مبدئية على مد اعارة وليد ازارو خاصة وان توصيات الاتحاد الدولى لكرة "فيفا" الجديدة توافق على مد الاعارات لنهاية الدوريات المحلية بعد ازمة كورونا، بشرط ان يكون الأمر بالتراضي بين الأندية واللاعب.

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ورفض مسئولو الأهلي منح موافقة رسمية علي تمديد إعارة ازارو قبل الحصول علي مبلغ 100 الف دولار اي ما يعادل مليون و٥٠٠ الف جنيه وهو باقي المبلغ المتبقي من قيمة اعارة ازارو للاتفاق، حيث انتقل اللاعب مقابل 200 ألف دولار على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم، وانتهت إعارة ازارو بشكل رسمي للاتفاق السعودي مطلع شهر يوليو وفقا للعقد المبرم بين الطرفيين.

وتغيّب أزارو عن تدريبات الاتفاق بداية من أمس الموافق أول يوليو بعدما انتهت فترة إعارته من الأهلى رسمياً فى 30 يونيو وعدم الاتفاق على تمديد العقد حتى نهاية الموسم الجارى، ورفض مسئولو الأهلي تقليص طلباتهم المادية الخاصة بالاستغناء عن وليد أزارو ، على الرغم من تبقى موسم واحد فقط فى عقد اللاعب مع الفريق الأحمر عقب انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري.