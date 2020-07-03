موافقة ولى الأمر ومنع الماسك ..التعليمات الطبية لعودة نشاط الكاراتيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد الكاراتيه عن الإجراءات و التعليمات الطبية المقرر تطبيقها على الأندية ومراكز الشباب أعضاء الجمعية العمومية من ممارسى النشاط ، وفقا لما انتهت إليه الأكواد الخاصة بعودة النشاط ، واجتماع اللجان الطبية بالاتحادات بمقر الأولمبية ،وتم مخاطبة الأندية ومراكز الشباب من المشاركين في نشاط ومسابقات الكاراتيه بالتعليمات الواجب تطبيقها لعودة النشاط .
وجاء في الخطاب الذى أرسله الاتحاد إلى الأندية ومراكز الشباب أن التعليمات هي ..
عدم ارتداء ماسكات تغطى الأنف والفم أو كمامات من أي نوع أثناء التدريبات ، بالإضافة إلى أخذ تعهد بموافقة أولياء أمور اللاعبين لعودتهم للتدريبات و المنافسات قبل العودة بالتنسيق مع اللجنة الطبية بالاتحاد .
كما أنه سيتم اعتبار 1 يوليو موعد لبدء التدريبات للياقة البدنية سواء كانت بدنية عامة أو خاصة بمسابقتى الكاتا والكوميتيه ، على أن يكون تدريب الكوميتيه فردى دون تلاحم ، بالإضافة إلى اعتبار 1 أغسطس موعد لعودة تدريبات الكوميتيه بعد موافقة اللجنة الطبية بالاتحاد و تحديد توقيت البدء .
وأضاف الدهراوى أن الكاراتيه كان مقررا له الدخول فى معسكر بالمركز الأولمبى أمس، أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت، ويكون الخروج الأحد، على أن يعود اللاعبون إلى المعسكر الأربعاء، ويكون هذا بشكل أسبوعى، إلا أن اللجنة الطبية طلبت مسحتين قبل المعسكر، على أن يكون مدة المعسكر من أسبوعين إلى شهر، وليس 3 أيام فقط، لأنه سيكون بنظام أشبه بالعزل، وهو ما يتعارض مع بعض لاعبى المنتخب، خاصة أن بعضهم موظفون، وبالتالى يدرس الاتحاد مع الجهاز الفنى تحديد نوع المعسكر إما مفتوح بنظام يومى، أو مغلق لمدة أسبوعين، وبالتالى يتم سحب المسحة حال كان مغلقا .
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