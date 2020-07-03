رسميا.. فشل انتقال ناصر ماهر إلى نادي ناسيونال ماديرا

فشلت صفقة انتقال ناصر ماهر صانع ألعاب فريق الأهلي إلى نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي بشكل رسمي. ورفض ناصر ماهر فكرة الرحيل للبرتغال بسبب ضعف المقابل المالي المعروض رغم أن المفاوضات وصلت بين مسؤولي الأهلي وماديرا إلى مراحل متقدمة. مراحل متقدمة. واقترب ناصر ماهر من الانضمام إلى صفوف فريق سموحة لموسم آخر على سبيل الإعارة. ويلعب ماهر معاراً لنهاية الموسم الجاري في صفوف سموحة.

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