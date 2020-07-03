اقترب النادي الأهلي من حسم صفقة التعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب والمنتخب الأولمبي بشكل رسمي.
وشهدت الساعات الماضية تقارباً في وجهات النظر بين مسؤولي الناديين بعد أن استجاب المقاولون لمطالب الأهلي بتخفيضالمقابل المالي لبيع طاهر والذي حدده في البداية بمبلغ 40 مليون جنيه.
ويضع مسؤولو الأهلي الرتوش الأخيرة على صفقة طاهر في الفترة القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يقترب من أنهاء صفقة طاهر محمد طاهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.