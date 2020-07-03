الأهلي يقترب من أنهاء صفقة طاهر محمد طاهر

اقترب النادي الأهلي من حسم صفقة التعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب والمنتخب الأولمبي بشكل رسمي. وشهدت الساعات الماضية تقارباً في وجهات النظر بين مسؤولي الناديين بعد أن استجاب المقاولون لمطالب الأهلي بتخفيض المقابل المالي لبيع طاهر والذي حدده في البداية بمبلغ 40 مليون جنيه. المقابل المالي لبيع طاهر والذي حدده في البداية بمبلغ 40 مليون جنيه. ويضع مسؤولو الأهلي الرتوش الأخيرة على صفقة طاهر في الفترة القادمة.

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