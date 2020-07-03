معسكر مغلق للمقاصة في الأسماعيلية استعدادا للدوري

يدرس الجهاز الفني لفريق مصر المقاصة بقيادة إيهاب جلال إقامة معسكر مغلقفي الإسماعيلية خلال شهر يوليو الجاري.
ويستعد المقاصة لعودة الدوري الممتاز في المرحلة القادمة.
وطلب إيهاب جلال خوض 5 وديات قبل استئناف بطولة الدوري.
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