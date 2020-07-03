أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن هناك قرار تم اتخاذه بشأن موقف الفريق من المشاركة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وقال مرتضى منصور في اجتماعه برموز النادي في مقرالقلعة البيضاء: "بالنسبة لمسابقة الدوري، فهناك قرار تم اتخاذه لن أعلن عنه حتى الأن".
وتابع: "لكنني أؤكد على أنني لن أخذل جماهير الزمالك حتىلو وصل الأمر للتقدم باستقالتي من منصبي".
وأردف: "سأعرض الأمر على الجمعية العمومية للنادي التي اختارتني بأعداد غفيرة".
ووجه مرتضى منصور رسالته لجماهير نادي الزمالك بأنها الداعم الأكبر لمجلس الإدارة والنادي طوال الفترة الماضية، وطالبهم بالإستمرار في الدفاع عن كيان الزمالك العظيم.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الزمالك : لن أخذل الجماهير ولدينا قرارنا بشأن الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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