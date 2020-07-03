مرتضى منصور : لن نزيل لافتات نادي القرن مهما حدث

أكد المستشار مرتضى منصور أنه ليس من حق الأهلي تقديم شكوي ضد الزمالك بسبب لافتات نادي القرن الحقيقي الذي قام مجلس الإدارة بوضعها أعلى أسوار النادي.
وقال مرتضى منصور: "العلامات التجارية خاصة بالمحلات والمطاعم وليس لافتة، ولم أكن أعلم أنها ستسبب كل ذلك الضيقلهم ،الزمالك نادي القرن الإفريقي الحقيقي".
وتابع: "سنذهب إلى الاتحاد الدولي عن طريق الاتحاد المصري لأن ذلك هو المتبع، وسيكون الملف الخاص بالقضية جاهز خلال أيام من أجل ارساله لهم، ولو حكمت المحكمة بأحقيتنافي اللقب أو حتى لم يحكم ستظل اللافتة".
وأضاف رئيس الزمالك: "نادي الزمالك هو نادي القرن الحقيقي وحصلنا على اللقب بالأمر الواقع ، وأجيال وراء أجيال ستقول ذلك وسيكون يوم 9-7 هو يوم الإحتفال السنوي بلقب نادي القرن".
وأكد مرتضى منصور أن قناة الزمالك ملكية خاصة للنادي، وأن إعلام المصريين هو الذي يدير وعلاقتنا بإعلام المصريين علاقة محترمة.
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