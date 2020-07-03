تقدم نادي آينتراخت فرانكفورت بشكوى الى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد نظيره وست هام يطالب فيها بالحصول على 6 مليون يورو . يورو . واكد آينتراخت في شكواه على عدم التزام النادي الإنجليزي بتسديد دفعة بقيمة 6 ملايين يورو تخص صفقة التعاقد مع المهاجم الفرنسي سيباستيان هالير. ملايين يورو تخص صفقة التعاقد مع المهاجم الفرنسي سيباستيان هالير. وكان نادي ​ويست هام يونايتد​ الإنجليزي قد تعاقد مع لاعب نادي ​سيباستيان هالير العام الماضي لمدة 5 سنوات .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آينتراخت فرانكفورت يشتكي وست هام إلى الفيفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.