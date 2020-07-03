آينتراخت فرانكفورت يشتكي وست هام إلى الفيفا

تقدم نادي آينتراخت فرانكفورت بشكوى الى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد نظيره وست هام يطالب فيها بالحصول على 6 مليونيورو .
واكد آينتراخت في شكواه على عدم التزام النادي الإنجليزي بتسديد دفعة بقيمة 6ملايين يورو تخص صفقة التعاقد مع المهاجم الفرنسي سيباستيان هالير.
وكان نادي ويست هام يونايتد الإنجليزي قد تعاقد مع لاعب نادي سيباستيان هالير العام الماضي لمدة 5 سنوات .
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