يوفنتوس يتوصل إلى اتفاق مع لاعب نابولي

توصل نادي يوفنتوس الإيطالي إلى اتفاق شخصي مع اللاعب أركاديوس ميليك لاعب فريق نابولي لضمه خلال الانتقالات الصيفية . وكشفت تقارير صحفية بمجلة "فوتبول إيطاليا" أن يوفنتوس سيحاول إغراء نابولي بصفقة تبادلية لضم أركاديوس برغم تمسك نابولي ببيع اللاعب لناد خارج إيطاليا. ببيع اللاعب لناد خارج إيطاليا. وأكدت التقارير أن اغراءات يوفنتوس قد تنجح في اقناع إدارة نابولي بالقيام بعملية تبادل ينضم من خلالها أركاديوس ميليك مهاجم الفريق إلي يوفنتوس مقابل انتقال فريدريكو بيرنارديسكي إلي نابولي . مقابل انتقال فريدريكو بيرنارديسكي إلي نابولي . وينتهي عقد ميليك مع نابولي في صيف العام المقبل وهو ما يجعل ناديه يفكر في الاستفاده من الصفقة قبل ان يفكر في الرحيل مجانا العام المقبل خاصة وان هناك اكثر من نادي مهتم بالتعاقد مع اللاعب منهم توتنام هوتسبير وأتليتكو مدريد.

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