انطلاق اجتماع رئيس الزمالك مع رموز النادي

بدأ اجتماع المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك برموز النادي القدامى وأعضاء الجروبات بصاله محمد حسن حلمي في مقر القلعة البيضاء من أجل توضيح بعض الأمور الخاصة بالنادي. شهد الاجتماع حضور العديد من رموز النادي مثل محمود الخواجة وعادل الدسوقي ومحمد رأفت وعفت نصار ومصطفى النقيب وطارق يحيى وهاني عبادة وفاروق جعفر ومدحت عبد الهادي، بجانب حضور

عدد من أصحاب الجروبات الزملكاوية.

وقال مرتضى منصور: "جماهير نادي الزمالك هى السند الأول للدولة المصرية والنادي .. طالما هناك جماهير واعية تساند النادي لن يسقط الزمالك".

وتابع: "من يروج لسحب أرض النادي بمدينة السادس من إكتوبر كاذب هناك شركة كبيره وطنيه تولت المسئولية لإنشاء فرع النادي والاستاد".

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وأكد رئيس الزمالك في تصريحاته: "كل من يقوم بترويج تلك الشائعات سيدفع الثمن وهناك قضايا تخصهم يتم التحقيق فيها، وسيكون الحساب كبير لأن هناك قضاء عادل".

وأردف: "الزمالك يتعرض لحرب من بعض الخونة.. وهناك فارق كبير بيننا وبين الأهلي، معتز مطر وعلاء صادق مازالوا أعضاء في الأهلي رغم انتمائهم للجماعة الإرهابية ومجلس الخطيب لم يتخذ حيالهم موقف في حين أن الزمالك حينما تحدث عضو من النادي عن الجيش قمنا بإيقاف عضويته، وهذا الفارق بيننا وبين الأخرين".