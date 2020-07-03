رياضة | أحمد عيد عبد الملك يوجه رسالة إلى مدرب الزمالك الجديد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 06:18 مساءً - انت الان تقراء خبر أحمد عيد عبد الملك يوجه رسالة إلى مدرب الزمالك الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص أحمد عيد عبد الملك نجم نادي الزمالك السابق على توجيه رسالة خاصة إلى أحمد عبد الرؤوف عقب تعيينه بالجهاز الفني للأبيض تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وكتب عيد عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "كل الدعم لاحمد عبد الرؤوف بعد اختياره مدرب في الجهاز الفني لنادي الزمالك خلاص الراجل موجود وواجب علينا كجمهور وسوشيال ميدييا واعلام زملكاوي ندعمه ونقويه اكتر".

وتابع: "احنا بنساند اي حد موجود في النادي بيدافع عن اسمه وخلاص تم اختياره من الادارة وكارتيرون واحمد من الناس الزملكاوية وولاد النادي المحترمين كل الدعم والتوفيق".

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وقد قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تعيين أحمد عبد الرؤوف في منصب المدرب المساعد ضمن الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

كما حرص المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على التواجد في مقر النادي الأبيض تمهيداً للاجتماع الذي سيعقده مع رموز النادي والمسئولين عن "الجروبات الزملكاوية" في صالة النادي.

وحرص المستشار مرتضى منصور على الاطمئنان على سير العملية الخاصة بتجديد العضويات الخاصة لأعضاء الجمعية العمومية بالنادي.

كما قام رئيس الزمالك بعمل جولة تفقدية داخل النادي للاطمئنان على راحة الأعضاء بعد فتح بوابات النادي لاستقبال الأعضاء مع تطبيق الشروط الطبية اللازمة.