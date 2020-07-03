رياضة | مرتضي منصور: جماهير الزمالك السند الأول.. ومن يروج للشائعات سيدفع الثمن

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 06:18 مساءً - انت الان تقراء خبر مرتضي منصور: جماهير الزمالك السند الأول.. ومن يروج للشائعات سيدفع الثمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ اجتماع المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك برموز النادي القدامى وأعضاء الجروبات بصاله محمد حسن حلمي في مقر القلعة البيضاء من أجل توضيح بعض الأمور الخاصة بالنادي.

شهد الاجتماع حضور العديد من رموز النادي مثل محمود الخواجة وعادل الدسوقي ومحمد رأفت وعفت نصار ومصطفى النقيب وطارق يحيى وهاني عبادة وفاروق جعفر ومدحت عبد الهادي، بجانب حضور عدد من أصحاب الجروبات الزملكاوية.

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وقال مرتضى منصور: "جماهير نادي الزمالك هى السند الأول للدولة المصرية والنادي .. طالما هناك جماهير واعية تساند النادي لن يسقط الزمالك".

وتابع: "من يروج لسحب أرض النادي بمدينة السادس من إكتوبر كاذب هناك شركة كبيره وطنيه تولت المسئولية لإنشاء فرع النادي والاستاد".

وأكد رئيس الزمالك في تصريحاته: "كل من يقوم بترويج تلك الشائعات سيدفع الثمن وهناك قضايا تخصهم يتم التحقيق فيها، وسيكون الحساب كبير لأن هناك قضاء عادل".