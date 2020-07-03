رياضة | إيقاف العداء الكيني كيبسانج بسبب المنشطات

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 06:18 مساءً - انت الان تقراء خبر إيقاف العداء الكيني كيبسانج بسبب المنشطات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وحدة النزاهة في ألعاب القوى يوم الجمعة إن العداء الكيني ويلسون كيبسانج حامل الرقم القياسي العالمي السابق للماراثون عوقب بالإيقاف لمدة أربعة أعوام بسبب مخالفة لوائح المنشطات.

وأضافت الوحدة في بيان :"أوقفت محكمة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى العداء الكيني ويلسون كيبسانج لمدة أربعة أعوام بداية من 10 يناير 2020 لعدم إبلاغه عن مكان تواجده وبسبب التلاعب عن طريق تقديم أدلة وشهادات زائفة".

وقال الاتحاد الدولي لألعاب القوى إن كيبسانج لم يبلغ عن مكان تواجده خلال أربع مناسبات ما بين أبريل نيسان 2018 ومايو 2019 في حين يعني عدم الإبلاغ عن مكان التواجد ثلاث مرات في غضون 12 شهرا الإيقاف التلقائي للرياضي المخالف.

وكان كيبسانج الفائز ببرونزية الماراثون في أولمبياد لندن 2012 أوقف بصفة مبدئية في يناير الماضي لعدم إبلاغه عن مكان تواجده والتلاعب في تقديم الأدلة.