رياضة | نجم برشلونة مطلوب في إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 06:18 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة مطلوب في إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر ميلان أعرب عن إهتمامه مرة أخرى بالتعاقد مع التشيلي آرتورو فيدال نجم خط وسط برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان يضغط على إدارة النادي اللومباردي من أجل عقد هذه الصفقة.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أنه كانت هناك محاولات سابقة في آخر عامين من إدارة إنتر ميلان من أجل التعاقد مع النجم التشيلي ولكن تلك المحاولات لم تنجح وإستمر النجم التشيلي في صفوف برشلونة.

وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن فيدال نجم يوفنتوس وبايرن ميونخ السابق مرتبط بعقد مع النادي الكتالوني حتى صيف 2021.