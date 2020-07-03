رياضة | تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري قبل عودته

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 06:18 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري قبل عودته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة إتحاد الكرة المصري استئناف مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي، يوم 7 أغسطس المقبل، وذلك بعد فترة توقف 4 أشهر، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي ضرب جميع دول العالم.

ويتصدر النادي الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، متفوقا بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه فريق المقاولون العرب "الوصيف" بـ 33 نقطة، بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

ويعتلي عبد الله السعيد نجم بيراميدز قائمة هدافي الدوري المصري هذا الموسم بتسجيله 13 هدفًا مع فريقه، من بينها 4 ركلات جزاء، يليه في الترتيب محمد شريف مهاجم إنبي وسجل 9 أهداف، ويحتل سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون المركز الثالث بـ7 أهداف.

وإليكم ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل عودة منافسات الدوري المصري مجددًا:-

1- عبد الله السعيد (بيراميدز) 13 هدفًا

2- محمد شريف (إنبي) 9 أهداف

3- سيف الدين الجزيري (المقاولون / تونس) 7 أهداف

4- وليد سليمان (الأهلي) 6 أهداف

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5- حسام حسن (سموحة) 6 أهداف

6- حسين الشحات (الأهلي) 5 أهداف

7- مصطفي محمد (الزمالك) 5 أهداف

8- أحمد زيزو (الزمالك) 5 أهداف

9- محمد سالم (المقاولون العرب) 5 أهداف

10- محمد سمير (المقاولون العرب) 5 أهداف

11- جونيور أجايي (الأهلي) 5 أهداف

12- فادي فريد (أسوان) 5 أهداف.