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الامارات | الاتحاد الألماني لكرة القدم يحقق أرباحاً في 2019.. ويتوقع خسائر 2020

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، في فرانكفورت، أنه حقق أرباحا بعد خصم الضرائب بلغت 19.5 مليون يورو (21.9 مليون دولار).

وبلغت الإيرادات 405.2 مليون يورو في العام الماضي، فيما بلغت النفقات 385.7 مليون يورو.
وقال ستيفان أوسنابروج أمين صندوق الاتحاد الألماني :" هذا يعطينا نتائج مرضية للغاية رغم أن عام 2019 لم يكن  عام الحدث. إن الاتحاد الألماني في وضع جيد ماليا".
وأدى الرصيد الإيجابي إلى زيادة احتياطي الاتحاد الألماني إلى 169.6 مليون يورو، ولكن، عقب أزمة فيروس ، يتوقع خسارة 16 مليون يورو هذا العام.
وقال أوسنابروج :" حد التوفير هو المهم حاليا".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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