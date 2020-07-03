الامارات | الاتحاد الألماني لكرة القدم يحقق أرباحاً في 2019.. ويتوقع خسائر 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الألماني لكرة القدم يحقق أرباحاً في 2019.. ويتوقع خسائر 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، في فرانكفورت، أنه حقق أرباحا بعد خصم الضرائب بلغت 19.5 مليون يورو (21.9 مليون دولار).

وبلغت الإيرادات 405.2 مليون يورو في العام الماضي، فيما بلغت النفقات 385.7 مليون يورو.

وقال ستيفان أوسنابروج أمين صندوق الاتحاد الألماني :" هذا يعطينا نتائج مرضية للغاية رغم أن عام 2019 لم يكن عام الحدث. إن الاتحاد الألماني في وضع جيد ماليا".

وأدى الرصيد الإيجابي إلى زيادة احتياطي الاتحاد الألماني إلى 169.6 مليون يورو، ولكن، عقب أزمة فيروس كورونا، يتوقع خسارة 16 مليون يورو هذا العام.

وقال أوسنابروج :" حد التوفير هو المهم حاليا".

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