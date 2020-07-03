شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الفني للإسماعيلي يشكو من زيادة أوزان لاعبيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الكروي الأول بالنادى الإسماعيلي، السبت، تدريباته الجماعية للمرة الأولى عقب توقف النشاط الكروى بسبب أزمة فيروس كورونا، وذلك في إطار الاستعداد لعودة بطولة الدورى الممتاز مرة أخرى، والتى من المقرر أن تُستأنف في السابع من أغسطس المقبل.

وأبدى الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للفريق، استياءه من الحالة البدنية للاعبى الفريق بسبب زيادة الوزن التي يعانى منها عدد كبير من لاعبى الفريق.

وعلمت «المصرى اليوم» أن جوميز طلب من الجهاز الطبى تجهيز برنامج غذائى للاعبين، بالإضافة لبرنامج خاص باللياقه البدنية، كما طلب الجهاز الفنى خوض 5 مباريات ودية خلال فترة الإعداد الحالية للوقوف على الحالة الفنية والبدنية للاعبين.

من جهة أخرى، حدد اتحاد الكرة بعد غد الاثنين موعداً لمسحة كورونا الثانية لفريق الإسماعيلى، وخضع لاعبو فريق الكرة والجهاز الفنى والإدارى وجميع العاملين بهذا القطاع لمسحة طبية شاملة خلال الأيام الماضية، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالنادى، ووفقا لتوجيهات وزارتى الصحة والشباب والرياضة، من أجل ضمان السلامة للجميع.

وأشرف على المسحة الخاصة بلاعبى الإسماعيلى فريق طبى قام بسحب عينات دم من الجميع، فضلا عن قياس درجات الحرارة لدى كل لاعب، بجانب إخضاعهم لتحاليل كاملة للكشف عن فيروس كورونا المتسبب في إيقاف النشاط منذ عدة أشهر.

من جهة أخرى، يتواصل مسؤولو الإسماعيلى مع سفارات لاعبيه الأجانب لمعرفة موعد عودة رحلات الطيران داخلها، حتى يتمكن اللاعبون من العودة للإسماعيلية بعد أن غادر خماسى الدراويش الأجنبى: التونسى فخر الدين بن يوسف، العراقى همام طارق، الأوغندى باتريك كادو، الناميبى شيلونجو، والغينى بيكيتى سيلفا إلى بلادهم في أعقاب تجميد النشاط الكروى في مارس الماضى.

Advertisements