شكرا لقرائتكم خبر عن «الشحات» يربك حسابات «فايلر» في البطولة الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ساد الارتباك الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بعد تأكد غياب حسين الشحات 4 شهور، بسبب إجرائه عملية «فتق في البطن»، وهو ما يعني غيابه عن المشاركة في البطولة الأفريقية.

وأعرب فايلر عن غضبه الشديد، خاصة أنه تم إبلاغه في البداية أن اللاعب سيغيب أربعة أسابيع فقط، وهو الأمر الذي أثار أيضا استياء مجلس الإدارة الذي طالب بالتحقيق في التضارب حول موعد عودة اللاعب.

من جهة أخرى، رحب سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، بمواجهة الوداد المغربى في نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا من مباراة واحدة، وعلى ملعب محايد، حسبما أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف».

وقال إن الظروف الحالية تستلزم على الجميع ضرورة مساندة الـ«كاف»؛ من أجل عودة النشاط، واستئناف ما تبقى من دورى الأبطال، موضحًا أن إقامة نصف النهائى في سبتمبر المقبل من مباراة واحدة وفى بلد مُحايد، يحقق مبدأ تكافؤ الفرص طالما تم تطبيقه على الفرق الأربعة التي وصلت للمربع الذهبى.

وأشار إلى أن الظروف التي عاشها العالم بسبب جائحة كورونا، وما تسبب فيه هذا الفيروس من تجميد النشاط لعدة أشهر، يجعل من الضرورى الموافقة على مثل هذه الحلول حتى تعود الأنشطة والحياة الرياضية لطبيعتها تدريجيًا.

وشدد مدير الكرة على أن الأهلى ينتظر استئناف مسابقة الدورى المحلى ويطالب بسرعة إعلان جدول المباريات باعتبارها أفضل إعداد للفريق قبل مواجهة الوداد.

وأضاف: «يجب أن تعود مباريات الدورى في أسرع وقت ممكن؛ من أجل الإعداد بشكل جيد لاستكمال المشوار الإفريقى، خاصة أن التأخر في استئناف مواجهات الدورى يؤثر سلبًا على خطة الإعداد لمباريات أفريقيا».

وتابع عبدالحفيظ: «لا بد من خوض مباريات محلية رسمية قوية؛ من أجل الإعداد بشكل جيد لمباريات أفريقيا بعيداً عن المباريات الودية التي ندرس خوضها قبل عودة الدورى».

لاعبو الأهلى يواصلون التدريبات استعداداً لاستئناف الدورى

وعلى الصعيد الإدارى، واصل مجلس الإدارة التصعيد ضد نادى الزمالك بسبب لافتة نادى القرن وأرسلت الإدارة مذكرة إلى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، تطالبه بالتدخل الفورى والاضطلاع بمسؤولياته بحكم القانون، وإلزام رئيس نادى الزمالك بإزالة لافتات «نادى القرن» التي قام بوضعها بمحيط ناديه وأعلى مبانيه، في اعتداء صارخ على حقوق النادى الأهلى الفكرية (العلامة التجارية) والمسجلة بإدارة العلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة والتى اكتسبت حماية قانونية وفقاً للمادة ٩٠ من قانون حماية الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢. ومازالت هذه العلامة تتمتع بذات الحماية.

من ناحية أخرى، أعرب رامى ربيعة، لاعب الفريق، عن سعادته بالعودة إلى المران الجماعى والتواجد من جديد في ملعب التتش، بعد قرار وزارة الشباب والرياضة بعودة التدريبات منذ 20 يونيو الماضى، استعدادا لاستئناف النشاط الرياضى بعد فترة توقف تجاوزت الثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

وقال ربيعة: «قرار عودة التدريبات أمر جيد للغاية.. وهو بمثابة عودة الحياة الطبيعية لكل لاعب، ويتيح له لقاء زملائه في الملعب خلال المران.. كما أن التواجد داخل النادى الأهلى (بيتنا) أمر مهم لكل لاعبى الفريق، خاصة بعد فترة التوقف الطويلة، بسبب الظروف القهرية التي مر بها العالم أجمع وأدت إلى إيقاف النشاط الرياضى، لكن الحمد لله لأن الحياة بدأت في العودة إلى طبيعتها من جديد وإلى كرة القدم وقد شاهدنا عودة الدوريات الأوروبية.

وتطرق مدافع الفريق إلى الحديث عن بطولة دورى أبطال أفريقيا، مؤكدا أن لاعبى الأهلى يستعدون بكل حماس وجدية والتزام؛ تمهيدا لاستئناف المسابقات ومن بينها الدورى واستكمال دورى أبطال أفريقيا، وخوض مواجهة نصف نهائى البطولة أمام الوداد المغربى التي ستقام في شهر سبتمبر المقبل، حسبما أعلن الاتحاد الأفريقى مؤخرا، وسوف نستعد لها بشكل خاص؛ لأن هدف لاعبى الأهلى هو الفوز باللقب.

وأضاف رامى ربيعة أن بطولة أفريقيا لها طابع خاص؛ لأنها غائبة عن النادى منذ فترة طويلة وسيكون هناك استعداد جيد وعلى أعلى درجة لمواجهة الوداد في نصف النهائى، لمواصلة مشوار الفريق في البطولة والتتويج باللقب.

ووجه «ربيعة» رسالة إلى جماهير الأهلى، مؤكدا أنها ستظل اللاعب رقم «1»، الذي يقف خلف الفريق ويدعمه في كل الأوقات، معبرا عن أمله في التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا، والحفاظ على لقب الدورى العام هذا الموسم لإسعاد هذه الجماهير الوفية.