شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستدعي ساسي وبن شرقي وأوناجم بعد استئناف رحلات الطيران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، استدعاء الثلاثى فرجانى ساسى، وأشرف بن شرقى، وأوناجم، من بلادهم بعد استئناف رحلات الطيران، التي كانت قد توقفت خلال الفترة المنقضية بسبب الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للتصدى لانتشار فيروس كورونا.

وطلب «منصور» من الجهاز الإدارى بالفريق الترتيب لرحلات عودة اللاعبين حتى يتسنى لهم الانتظام في التدريبات الجماعية بالفريق خلال الفترة المقبلة، والدخول مع الفريق في معسكر الإعداد المغلق المقرر لمدة خمسة عشر يومًا في مدينة برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربى في قبل نهائى دورى الأبطال الأفريقي، الذي سيقام مطلع سبتمبر المقبل بالكاميرون.

يأتى هذا في الوقت الذي قرر فيه رئيس النادى إيداع مستحقات الثلاثى في حساباتهم الشخصية، أسوة بباقى زملائهم بالفريق الذين صرفوها من خزينة النادى خلال اليومين المنقضيين، وهو ما تعذر فعله مع الثلاثى بسبب تواجدهم خارج البلاد بسبب ظروف تعليق الرحلات الجوية.

من ناحية أخرى، طلب مرتضى منصور من باتريس كارتيرون إبداء رأيه النهائى في الصفقات التي تم الاتفاق معها حتى يتسنى له إبرام التعاقد معهم بشكل نهائى لتدعيم الفريق خلال الفترة المقبلة، وشدد رئيس النادى للمدير الفنى على أن له كامل الحرية في التعاقد مع اللاعبين الخمسة، أو صرف النظر عن أي صفقة، وفقا لرؤيته الفنية، وأن الأمر متروك من الناحية الفنية له.

وينتظر أن يعطى كارتيرون رأيه الفنى في الصفقات الخمس خلال الساعات القليلة المقبلة، حتى يتم الإعلان النهائى عن تلك الصفقات.

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