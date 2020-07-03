شكرا لقرائتكم خبر عن ويجان أول ناد تُفرض عليه الحراسة في زمن كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جرى وضع نادى ويجان أتلتيك الإنجليزى لكرة القدم، الذي صعد من الدرجة الرابعة إلى الدورى الممتاز وحقق لقب كأس الاتحاد في أحد أفضل القصص بعصر «البريميرليج»، تحت الحراسة.

وذكر ويجان، في بيان له عبر موقعه الإلكترونى، أن الفريق ربما يخضع لخصم 12 نقطة من رصيده»، وهو ما قد يؤدى لهبوط الفريق إلى دورى الدرجة الأولى.

وأصبح النادى الواقع في شمال غرب إنجلترا، وصاحب المركز الرابع عشر في دورى البطولة الإنجليزية «شامبيونشيب»، أول ناد يتم وضعه تحت الحراسة منذ أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث ذكر النادى أنه ليس لديه أي خيار آخر إذا كان يرغب في إنقاذ نفسه من الانهيار المالى.

وكان ويجان صعد للدورى الإنجليزى في عام 2005، قبل أن يفوز بكأس الاتحاد الإنجليزى عام 2013 على حساب مانشستر سيتى، في واحدة من كبرى المفاجآت في تاريخ البطولة الطويل.

وفاز الفريق في كل مبارياته الثلاث التي خاضها في المسابقة، بعد عودتها منذ 20 يونيو الماضى، حيث يبتعد بفارق ثمانى نقاط عن منطقة الهبوط مع تبقى ست مراحل على نهاية المسابقة.

ويلعب المصرى سام مرسى ضمن صفوف ويجان منذ عام 2016، كما لعب أحمد حسام ميدو، وعمرو زكى ضمن صفوف الفريق الإنجليزى.

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