شكرا لقرائتكم خبر عن الجولة الـ33 في «البريميرليج» تنطلق السبت بـ5 لقاءات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام، السبت، 5 مباريات بالدورى الإنجليزى، حيث يواجه مانشستر يونايتد منافسه بورنموث عند الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر المسابقة الإنجليزية، فيما يصطدم نوريتش سيتى بنظيره برايتون عند الواحدة ظهر السبت لنفس الجولة.

ويواجه ليستر سيتى منافسه كريستال بالاس بنفس توقيت لقاء المان يونايتد وبورنموث، وعند الساعة السادسة والنصف يلتقى أرسنال نظيره وولفرهامبتون، وفى الختام يخوض تشيلسى لقاء مهما أمام منافسه واتفورد عند الساعة التاسعة، مساء السبت.