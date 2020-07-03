شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة «البوندزليجا» لا تخشى كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حددت رابطة الدورى الألمانى لكرة القدم موعد بدء منافسات الموسم المقبل من الدورى الألمانى «بوندزليجا»، على أن ينطلق في 18 سبتمبر المقبل، مع إمكانية وجود فترة عطلة شتوية قصيرة.

وذكرت الرابطة، في بيان لها، أنها تقدم نماذج متنوعة لأندية الدورى الممتاز والدرجة الثانية 36 ناديا، بما في ذلك عطلة شتوية أقصر وإقامة المزيد من المباريات في منتصف الأسبوع.

وسيكون القرار النهائى للاتحاد الألمانى لكرة القدم. وظهرت الحاجة لجدولة المواعيد الجديدة، وذلك بسبب تأخر موعد نهاية الدوريات المحلية والأوروبية لموسم 2019/2020، نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما تم تحديد فصل الخريف كموعد لمباريات المنتخب الألمانى.

وقال كريستيان شايفرت، رئيس رابطة الدورى الألمانى، في تصريحات لصحيفة «دى فليت»، إن الأندية الألمانية المشاركة في المسابقات الأوروبية ربما تبدأ منافساتها المحلية بشكل متأخر.

وهناك خمسة أندية ألمانية تنافس في دورى أبطال أوروبا والدورى الأوروبى، حيث ستستكمل المسابقتان بنظام البطولات المصغرة في البرتغال حتى 23 أغسطس المقبل، وفى ألمانيا حتى 21 من الشهر ذاته على الترتيب.

وقال شايفرت: «لهذا السبب مهمة رابطة الكرة الألمانية هي تطوير إطار لما يمكن أن يتضمنه مفهوم السلامة الصحية الصارم».

وتابع أنه ليس من الممكن أن يكون هناك حل يطبق بشكل عام. وذكر: «ربما يكون هناك ملعب في منطقة بها إصابات جديدة أقل أو أكثر، ويتم فيها الإلزام بارتداء الكمامات، بينما تكون هناك منطقة أخرى ليست كذلك».

منذ تأسيس البوندزليجا تنافس فيه ما مجموعه 50 ناديًا. وهيمن نادى بايرن ميونخ على البطولة منذ سبعينيات القرن العشرين، وفاز باللقب 30 مرة. وعلى أي حال شهدت البوندزليجا أبطالاً آخرين، كان أبرزها هامبورغ وبروسيا دورتموند، وفيردر بريمن، وبوروسيا مونشنجلادباخ، وشتوتجارت وفولفسبورج.

تحتل البوندزليجا إحدى مراتب القمة لأنظمة الدورى الوطنية، وتأتى حالياً في المركز الثالث في أوروبا بعد إنجلترا وإسبانيا وفقاً لتصنيف الاتحاد الأوروبى لكرة القدم (UEFA) الخاص بدرجات الدورى، وذلك استنادًا لنتائج الأندية الألمانية في المسابقات الأوروبية الأخيرة.

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وتأخرت ألمانيا في إنشاء الدورى الوطنى إلى وقت متأخر جدًا خلافًا لمعظم البلدان، حيث لم تتشكل البوندزليجا حتى سنة 1963، وشهد تنظيم الدورى وبنيته تغيرات كثيرة في البلاد إلى يومنا هذا. وتأسس الدورى بالأساس من قبل اتحاد ألمانيا لكرة القدم، ولكنه يدار الآن من قبل DFL.

وينطبق مصطلح البوندزليجا أيضا على دورى كرة القدم في النمسا، إلا أنه الاسم الشائع للدورى الألمانى، ويستخدم للإشارة إلى بطولات الدورى عالى المستوى في العديد من الرياضات الأخرى، سواءً في ألمانيا أو النمسا.

بعد تأسيسه عام 1900 قرر الاتحاد الألمانى لكرة القدم تنظيم أول بطولة رسمية في البلاد، وقد حدث ذلك بالفعل في عام 1903 عندما تم إنشاء أول دورى رسمى في ألمانيا تحت مسمى «Bezirksliga» يجمع أبطال الدوريات الإقليمية في ألمانيا لتتنافس فيما بينها بنظام خروج المغلوب، وقد استضافت مدينة هامبورج في الموسم الأول المباراة النهائية التي جمعت ناديى «دى إف سى براغ» و«فاو اف بى لايبزيغ» وانتهت بفوز الأخير بنتيجة 7-2 ليتوج بعد ذلك باللقب.