شكرا لقرائتكم الأهلي يدرس إلغاء منصب نائب رئيس قطاع الناشئين بعد اعتذار هشام حنفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتجه النية في لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي لإلغاء منصب نائب مدير قطاع الناشئين في القلعة الحمراء وهو المنصب الذى كان يشغله هشام حنفي نجم الأهلي السابق والذى تقدم بإعتذار عن الأستمرار في منصبه بعد تعيين خالد بيبو رئيساً للقطاع ، وعلم "اليوم السابع" أن لجنة التخطيط تفكر بجدية في إلغاء منصب نائب رئيس القطاع لعدم جدواه من الناحية العملية لكن اللجنة التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها ، زكريا ناصفق وخالد بيبو أرجأت إتخاذ القرار النهائي لحين تقديم خالد بيبو رؤيته وتصوّره لهذا القطاع خلال الفترة المقبلة فإذا أراد بيبو إلغاء المنصب سيتم إتخاذ القرار أما إذا رغب رئيس القطاع الجديد الأبقاء عليه لحاجته له ستتراجع اللجنة عن تنفيذ القرار.

من ناحية أخرى ، رحّب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى ، بمواجهة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا من مباراة واحدة وعلى ملعب محايد، حسبما أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، وقال إن الظروف الحالية تستلزم على الجميع ضرورة مساندة الكاف من أجل عودة النشاط واستئناف ما تبقى من دورى الأبطال، موضحاً أن إقامة نصف النهائى فى سبتمبر المقبل من مباراة واحدة وفى بلد مُحايد يحقق مبدأ تكافؤ الفرص طالما تم تطبيقه على الفرق الأربعة التى وصلت للمربع الذهبي.

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وأشار عبد الحفيظ إلى أن الظروف التى عاشها العالم بسبب "جائحة" كورونا، وما تسبب فيه هذا الفيروس من تجميد النشاط لعدة أشهر، يجعل من الضرورى الموافقة على مثل هذه الحلول حتى تعود الأنشطة والحياة الرياضية لطبيعتها تدريجياً ، وشدد مدير الكرة على أن الاهلىينتظر استئناف مسابقة الدورى المحلى يوم 7 أغسطس باعتبارها أفضل إعداد للفريق قبل مواجهة الوداد.

وأضاف عبد الحفيظ، يجب أن تعود مباريات الدورى فى أسرع وقت ممكن من أجل الإعداد بشكل جيد لاستكمال المشوار الأفريقى، خاصة أن التأخر فى استئناف مواجهات الدورى يؤثر سلبًا على خطة الإعداد لمباريات أفريقيا ، وتابع عبد الحفيظ، لابد من من خوض مباريات محلية رسمية قوية من أجل الإعداد بشكل جيد لمباريات أفريقيا بعيداً عن المباريات الودية التى ندرس خوضها قبل عودة الدوري