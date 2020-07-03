شكرا لقرائتكم سامى الشيشينى يحضر اجتماع مرتضى منصور رغم تقديم استقالته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد سامى الشيشينى، المدرب العام للزمالك الذى تقدم باستقالته من منصبه، فى جلسة مرتضى منصور رئيس النادى مع رموز النادى والمسؤولين عن "الجروبات" الزملكاوية فى مواقع التواصل الاجتماعى والمقامة حاليا فى صالة النادى.

وحضر مجلس الزمالك بالكامل إلى جانب فاروق جعفر وطارق يحيي وعفت نصار والعديد من أعضاء نادى الزمالك وأعضاء المجموعات الزملكاوية على مواقع التواصل الاجتماعى ويأتى الاجتماع لمناقشة كل المقترحات الخاصة بقلعة ميت عقبة والآراء المختلفة.

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ويعد ظهور الشيشينى الأول منذ تقدمه باستقالته حيث ظهر بالزى الرسمى للفريق وطالب مرتضى منصور خلال اجتماعه مع مجلس إدارة النادى واللاعبين، بالتواصل مع سامى الشيشينى، المدرب العام للفريق، من أجل العودة خلال المرحلة الجارية للعمل ضمن الجهاز الفنى للفريق تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، بعدما تقدم الشيشينى باعتذار عن منصبه بسبب فيروس كورونا فى المرحلة الماضية.

وكشف مصدر مقرب من سامى الشيشينى، المدرب العام للزمالك الذى تقدم باستقالته، عن تواجده فى الساحل الشمالى طوال الفترة الماضية، حيث فضل قضاء عزل برفقة أسرته لتجنب فيروس كورونا، لذا لم يظهر فى أى اجتماعات مع إدارة ناديه خلال الفترة الماضية لحسم مصيره بشكل نهائى، حيث لم تقم إدارة نادى الزمالك بتعيين بديل له فى جهاز كارتيرون عقب تقدمه باستقالته وكان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك قد أوضح فى وقت سابق أن الشيشينى تقدم باستقالته من جهاز الفريق خوفا على أسرته من ذلك الفيروس، حيث لا يرغب فى حدوث أى مخالطة لذا فضل الابتعاد عن الفريق الأبيض وعاد الشيشينى للظهور اليوم فى نادى الزمالك.