ترتيب الدوري الإنجليزي بعد اكتساح السيتي لليفربول.. وقائمة الهدافين بعد تألق أوباميانج وصيام صلاح

كتب: ضياء السقا

اكتسح مانشستر سيتي، ضيفه ليفربول برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، في ختام منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتجمد رصيد ليفربول عند 86 نقطة في جدول ترتيب الدوري، بعدما فاز بالبريميرليج بشكل رسمي، لكن السيتي حصد 3 نقاط ورفع رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثاني.

زأضاع توتنهام فرصة خطف المركز السابع من شيفيلد يونايتد عندما خسر على يد خصمه بثلاثية لهدف، وظل رصيد الديوك 45 نقطة بالمركز التاسع، أما شيفيلد رفع رصيده إلى 47 نقطة وأصبح السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي:

1- ليفربول 86 نقطة

2- مانشستر سيتي 66 نقطة

3- ليستر سيتي 55 نقطة

4- تشيلسي 54 نقطة

5- مانشستر يونايتد 52 نقطة

6- ولفرهامبتون 52 نقطة

7- شيفيلد يونايتد 47 نقطة

8- آرسنال 46 نقطة

9- توتنهام 45 نقطة

10- بيرنلي 45 نقطة

11- ايفرتون 44 نقطة

12- كريستال بالاس 42 نقطة

13- نيوكاسل يونايتد 42 نقطة

14- ساوثهامبتون 40 نقطة

15- برايتون البيون 33 نقطة

16- وست هام 30 نقطة

Advertisements

17- واتفورد 28 نقطة

18- أستون فيلا 27 نقطة

19- بورنموث 27 نقطة

20- نورويتش سيتي 21 نقطة

قائمة الهدافين

وعلى صعيد سباق الهدافين، نجح بيير أوباميانج مهاجم أرسنال من القفز على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، حيث سجل هدفين أمام نوريتش سيتي، وأصبح متساويا مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي برصيد 19 هدف.

ويأتي داني إنجز مهاجم ساوثهامبتون في المركز الثاني بفارق هدف وحيد برصيد 18 هدفا.

ولم يتمكن محمد صلاح نجم ليفربول من تسجيل أي أهداف أمام مانشستر سيتي وتجمد رصيده عند 17 هدف في المركز الثالث، وفشل ساديو ماني في هز شباك السيتي وظل عند 15 هدف بالمركز الخامس في ترتيب هدافي الدوري.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الانجليزي كالتالي:

1- جيمي فاردي وبيير إيمريك أوباميانج في الصدارة بـ 19 هدفًا

2- داني إينجز .. 18 هدفًا

3- محمد صلاح .. 17 هدفًا

4- سيرجيو أجويرو .. 16 هدفًا

5- ساديو ماني .. 15 هدفًا

6- راؤول خيمينيز .. 15 هدفًا

7- ماركس راشفورد .. 14 هدفًا

8- أنتوني مارسيال .. 14 هدفًا

9- دومينيك كالفيرت لوين .. 13 هدفًا

10- تامي أبراهام .. 13 هدفًا

11- هاري كين .. 13 هدفًا