انتقال سانيه من مانشستر سيتي إلى بايرن ميونيخ

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برلين: أعلن ناديا مانشستر سيتي الانكليزي وبايرن ميونيخ الالماني لكرة القدم الجمعة انتقال مهاجم الاول الدولي الالماني لوروا سانيه الى صفوف العملاق البافاري لمدة خمسة أعوام حتى يونيو 2025.

وكتب النادي الإنكليزي في حسابه على "تويتر": "لوروا سانيه انضم إلى بايرن ميونيخ. #شكرا لك لوروا"، فيما أكد النادي البافاري على موقعه الرسمي أن "سانيه (24 عاما) وقع عقدا لمدة خمسة أعوام حتى حزيران/يونيو 2025 وسيبدأ التحضير للموسم المقبل في ميونيخ الأسبوع المقبل".

وقال سانيه في تصريح للموقع الرسمي للنادي البافاري "بايرن ميونيخ فريق رائع ذو أهداف كبيرة - وهذه الأهداف تروق لي أيضًا. أتطلع إلى التحدي الجديد وأتلهف إلى التدريب مع الفريق. أعرف هانزي فليك منذ المنتخب الوطني تحت 21 عاما، كانت لدينا علاقة جيدة جدا هناك. أريد الفوز بأكبر عدد ممكن من البطولات مع بايرن، ودوري أبطال أوروبا على رأس أولوياتنا".

ونجح بايرن ميونيخ في الظفر بخدمات سانيه بعدما فشل في ذلك الصيف الماضي.

ويُعد سانيه من ابرز الوجوه في كرة القدم العالمية، برغم غيابه طوال الموسم الحالي بسبب اصابة قوية.

وتعرض لاصابة في ركبته في مباراة درع المجتمع الانكليزي في اب/اغسطس الماضي، وخاض اول 11 دقيقة هذا الموسم قبل ثمانية ايام خلال المباراة ضد بيرنلي في الدوري الانكليزي.

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لكن الازمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد والرغبة الصريحة للاعب بعدم تجديد عقده الذي ينتهي العام المقبل، ساهمتا في تسريع رحيله.

وقال الرئيس التنفيذي للنادي البافاري كارل هاينتس رومينيغه "نحن سعداء جدا بالترحيب بلوروا سانيه في بايرن ميونيخ. إنه لاعب متميز أثبت مؤهلاته خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة في المنتخب الوطني".

وأضاف "هدفنا هو جمع أفضل اللاعبين الألمان في بايرن ميونيخ والتعاقد مع لوروا تأكيد على هذا الهدف. أود أن أهنئ (عضو مجلس الادارة المدير الرياضي) حسن صالح حميدزيتش على إتمام صفقة الانتقال بنجاح".

من جهته، قال حميدزيتش "يسعدنا أن نكون لوروا لاعبا في بايرن. لوروا مبدع سيعزز فريقنا بجودته. مع سيرج غنابري و(الفرنسي) كينغسلي كومان ولوروا، أصبحنا الآن مجهزين بشكل أفضل على مستوى عال جدا".

وكان سانيه انضم الى صفوف مانشستر سيتي عام 2016 قادما من شالكه الالماني وتوج في صفوفه بطلا لانكلترا مرتين (2018 و2019)، وكأس الاتحاد الإنكليزي مرة واحدة (2019)، وكأس الرابطة ثلاث مرات (2018 و2019 و2020، ودرع المجتمع مرتين (2018 و2019).

وسجل سانيه 39 هدفا في 135 مباراة مع النادي الانكليزي.