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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة الموافق 3 يوليو 2020، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها فايلر يطلب تقريراً من سيزا حول مدى التزام صالح جمعة فى تدريبات الأهلي، وسلبية المسحة الثانية لمحمد عواد حارس الزمالك قبل عودة التدريبات.

فايلر يطلب تقريراً من سيزا حول مدى التزام صالح جمعة فى تدريبات الأهلي

طلب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، من ديفيد سيزا المدرب العام للفريق تجهيز تقرير خاص عن صالح جمعة لاعب الفريق ومدى التزامه خلال الفترة الماضية بعدما شارك فى تدريبات الفريق الجماعية وكذلك جديته ووزنه وغيرها من الأمور التى سيُناقشها ويبحثها المدير الفنى للفريق بعد عودته من إجازته الحالية فى سويسرا، وسيكون لهذا التقرير دور فى تحديد مصير صالح جمعة ومشاركته فى التدريبات الفريق المقبلة من عدمها، خاصة أن صالح كان يتدرب بمفرده فى "الجيم" طوال الفترة الماضية قبل أن يوافق فايلر على مشاركة اللاعب فى التدريبات الجماعية وهو ما وصفه البعض بإمكانية العفو عن اللاعب وعودته لللتدريبات فى وجود فايلر ثم المشاركة فى بطولة الدورى التى تقرر استئنافها يوم 7 أغسطس المقبل حسبما أعلن اتحاد الكرة مؤخراً.

سلبية المسحة الثانية لمحمد عواد حارس الزمالك قبل عودة التدريبات

كشف جهاز الزمالك عن سلبية المسحة الثانية لمحمد عواد، حارس الفريق الأبيض، بعدما خضع لها عقب متابعة حالته مع الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، بعد إصابته بفيروس كورونا، على أن يجرى محمد عواد مسحة جديدة خلال الأيام المقبلة للتأكد من شفائه تماماً من ذلك الفيروس قبل العودة لتدريبات الفريق الجماعية.

الخطيب يستشير رئيس اللجنة الطبية بالأهلي فى "جراحة" حسين الشحات

قرر محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، عقد جلسة خاصة مع الدكتور محمد شوقى رئيس اللجنة الطبية بالنادى من أجل الحصول على "فتوى طبية" ومعرفة سر أزمة حسين الشحات الأخيرة المتعلقة بالعملية الجراحية التى أجراها اللاعب قبل أسبوعين تقريباً فى "الفتاق".

أندية الممتاز تطالب الوزير بدعم مادى للتجهيز للدورى

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طلب عدد من أندية الدورى الممتاز دعماً مادياً من وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى للتجهيز لاستكمال مسابقة الدورى خلال الأيام المقبلة، بعد توقف النشاط استمر لفترة تزيد عن الثلاثة أشهر دون أى موارد دخل للأندية.

الإصابة تبعد باهر المحمدى عن بداية فترة إعداد الإسماعيلى لعودة الدورى

يغيب باهر المحمدى، كابتن النادى الإسماعيلى، عن المشاركة فى التدريبات الجماعية للدراويش والتى ستنطلق غداً السبت استعداداً لعودة الدورى، ومن المقرر أن يكتفى باهر بالتدريبات التأهيلية بعدما أجرى جراحة تمزق فى أربطة الركبة ومازال فى مرحلة العلاج الطبيعى وتفصله 15 يوماً عن التعافى بشكل تام من الإصابة، حيث نفذ اللاعب نصيحة طبيبه الألمانى بضرورة الحصول على راحة تامة من التدريبات 20 يوماً، ثم الانخراط فى مرحلة العلاج الطبيعى.

الزمالك يضع التجديد لـ"ساسى" أولوية بعد تمديد عقد إمام وجمعة

استفسر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، من أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالنادى الأبيض، عن اللاعبين المنتظر تجديد عقودهم خلال الفترة الجارية بعد قرار تجديد عقد حازم إمام وعبد الله جمعة، لاعبى الفريق، ليوضح له المشرف العام على الكرة أن الدولى التونسى فرجانى ساسى هو اللاعب المنتظر تجديد التعاقد معه خلال الفترة الجارية حيث سينتهى عقده بنهاية الموسم المقبل.

حالة جديدة مصابة بكورونا فى أسوان بعد نتائج المسحة الثانية