شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب الأمن لإقامة مباريات أسوان بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل اتحاد الكرة خطاباً رسمياً إلى الجهات الأمنية من أجل إقامة مباريات فريق أسوان بالقاهرة خلال الفترة المقبلة، عقب قرار استئناف النشاط الكروى للموسم الجارى، والذى تم تحديد يوم 7 أغسطس المقبل لاستئناف النشاط على أن يتم الإعلان عن الجدول خلال الأيام القليلة المقبلة.

واتفق مسئولو اتحاد الكرة مع نادى أسوان على الإقامة بالقاهرة ولعب مبارياته بها بدلاً من أسوان، على أن يتحمل اتحاد الكرة تكاليف الإقامة وإيجار الملاعب التى تستضيف مباريات أسوان.

Advertisements

فى السياق ذاته، اجتمع حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب مع محمد بركات مدير المتتخب لبحث قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بتأجيل بطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون ووضع التصورات الخاصة بشكل استعدادات المنتخب خلال المرحلة المقبلة فور إعلان قرارات الاتحاد الأفريقي.

وناقش البدرى مع مدير المنتخب كل السيناريوهات المطروحة التى تحافظ على خطة إعداد الفريق القومى لاسيما وأن الكاف لم يتطرق خلال مؤتمره الصحفى الذى عقده رئيسه أحمد أحمد إلى تحديد أجندات المنتخبات الدولية خلال شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر بتسكينها بمباريات ودية أو رسيمة للبدء فى التحضير الفعلى لهذه المرحلة.

وأكد حسام البدرى أنه سوف يجتمع مرة أخرى مع اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى لبحث كل هذه القرارات والتأكيد على ضرورة ربط المباريات للمسابقات المحلية بالأجندة الدولية للمنتخب فور وضوحها بما يضمن الحصول على الاستحقاقات الكافية من فترات مناسبة والخاصة بمباريات المنتخب سواء على صعيد التصفيات المؤهلة لكأس العالم أوكأس الأمم الأفريقية وأيضا الاتفاق على خطوط عرضية لمنح المنتخب توقيات مناسبة فى التجمعات الخاصة بمعسكرات المنتخب.. وقال البدرى على أنه سيجتمع مع جهازه المعاون من أجل مناقشة جميع الأمور والمعوقات التى ستواجه المنتخب وكيفية التعامل معها بالشكل الأمثل.