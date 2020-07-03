شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيداً لليوم السابع.. الزمالك يعلن سلبية مسحة عواد وتفاصيل حالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادى الزمالك، عبر موقعه الرسمى، سلبية مسحة محمد عواد حارس الفريق، وهو ما يأتى تأكيدا لما نشره "الخليج 365"، صباح اليوم، الجمعة، عن إثبات التحاليل سلبية المسحة الثانية التى أجراها حارس الفريق الأبيض.

وأفاد موقع الزمالك الرسمى بأن محمد عواد سيخضع للمسحة الثالثة الثلاثاء المقبل، وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق أنه يتابع حالة الحارس بصورة دائمة، مشيرا إلى أنه بصحة وحالة جيدة، وأكد طبيب الفريق أن المسحة التى خضع لها عواد مؤخراً جاءت سلبية.

وتقدم محمد عواد فى الفترة الأخيرة بالشكر إلى متابعيه على دعمه منذ إعلانه إصابته بفيروس كورونا، وقال الحارس عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر"، "شكراً لكل الناس اللى كلمتنى موبايل أو من خلال مسج على مواقع التواصل وبعتزر لو مقدرتش أرد على حد ربنا يحفظكم جميعاً".

Advertisements

ويواصل الجهاز الطبى للزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة، متابعة حالة محمد عواد حارس الفريق، بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا، حيث خضع الحارس لبروتوكول العلاج فى المنزل بعد إجرائه فحص كورونا بشكل شخصى من أجل الاطمئنان على نفسه، ليفوجئ الحارس بإيجابية التحاليل الخاصة به مع عدم وجود أعراض، لذا التزم بالمنزل مع متابعة حالته مع الجهاز الطبى للفريق والحصول على العلاج فى المنزل، حيث كشف عواد للمقربين منه أن حالته مستقرة وجيدة.

وكشف مصدر بفريق الزمالك عن تفاصيل إصابة محمد عواد حارس مرمى الفريق الأبيض بفيروس كورونا، بعد إعلان الحارس للمسألة بشكل رسمى عبر حسابه على موقع "تويتر"، وأكد المصدر أن اللاعب كان يقوم بشراء بعض المستلزمات الخاصة به ليقوم بعد ذلك بإجراء فحص فيروس كورونا الذى يتم إجراؤه وهو متواجد فى السيارة، من أجل الاطمئنان على نفسه، وفوجئ بعد الخضوع للمسحة بأن نتيجة التحاليل إيجابية، وعقب خضوعه للمسحة الثانية تبين سلبية التحاليل إلا إن الجهاز الطبى سينتظر إجراء مسحة جديدة له خلال الفترة الحالية للتأكد من تعافيه تماما من فيروس كورونا، وذلك قبل عودته لتدريبات الفريق التى ستقام خلال الفترة المقبلة.