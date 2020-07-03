المقاولون يستأنف تدريباته غداً بعد انتهاء راحة الـ 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، تدريباته غداً السبت، بعد انتهاء راحة الـ 24 ساعة التى حصل عليها اللاعبون عقب خوض تدريبات قوية طوال الأيام الماضية منذ العودة إلى التدريبات السبت الماضى عقب فترة التوقف الطويلة للنشاط الرياضى منذ مارس الماضى بسبب وباء كورونا المستجد.

وكان الحهاز الفنى للفريق قد قرر منح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة لالتقاط الأنفاس، حيث اهتم المقاولون بالتدريبات البدنية بشكل أكبر خلال الفترة الماضية.

وفى وقت سابق، عقد المهندس محمد عادل فتحى، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادى المقاولون العرب، جلسات منفردة مع لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى للحديث عن أهمية فترة الإعداد الحالية وتحفيزهم لعودة الدورى، وحرص فتحى على أن تكون الجلسات فردية أو ثنائية فى ظل الإجراءات الاحترازية التى يتبعها النادى منذ عودة التدريبات، وأكد المشرف على الكرة أن التدريبات تسير بصورة جيدة وهناك اهتمام كبير من النادى باتباع إجراءات التباعد الاجتماعى خلال التدريبات وتنفيذ تعليمات وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة.، ويواصل الفريق تدريباته بملعبه بالجبل الأخضر على مجموعتين استعدادا لاستئناف الدوري.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.