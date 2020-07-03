شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات صفقة الأهلى مع طاهر محمد طاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شغلت صفقة طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب، اهتمام الملايين فى الشارع الكروى المصرى بعدما بات اللاعب قاب قوسين أو أدنى من ارتداء القميص الأحمر فى الموسم المقبل، لكن الخلاف بين الأهلى والمقاولون مازال يخطف اهتمام الجمهور الأهلاوى، وهو ما سنلقى الضوء عليه فى سياق التقرير التالى:

س: كيف تسير الأمور بين الأهلى والمقاولون بشأن صفقة طاهر؟

ج: جيدة لكن هناك عدة خلافات حول الأمور المالية مازالت تحتاج إلى تفاوض وجلسات عمل مكثفة لحسم الصفقة.

س: ما هى أوجه الخلاف بين الأهلى والمقاولون فى هذا الأمر؟

ج: خلاف مالى.. فى البداية طلب المقاولون 40 مليون جنيه للاستغناء عن اللاعب، وتم تخفيض المبلغ إلى 35 مليون جنيه، لكن الأهلى رفض هذه المبالغ تماماً ووصفها بأنها مُبالغ فيها، خاصة فى ظل تخفيض أسعار اللاعبين فى العالم كله جراء "جائحة" كورونا.

س: ما هو عرض الأهلى لضم اللاعب؟

ج: الأهلى عرض على المقاولون 15 مليون جنيه واثنين من اللاعبين من أجل ضم طاهر محمد طاهر.

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س: من هم اللاعبون الذين حددهم الأهلى للمقاولون لاختيار اثنين منهم؟

ج: الأهلى حدد أربعة لاعبين للمقاولون من أجل اختيار اثنين منهم، وهمحسين السيد وأحمد الشيخ وباسم على وصالح جمعة .

س: ومن هم اللاعبون الذين يرغب المقاولون فى اختيار اثنين منهم؟

ج: المقاولون العرب طلب من الأهلى 30 مليون جنيه واثنين من هذا الرباعى ناصر ماهر وأحمد الشيخ وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان.

س: كيف يتم حسم هذا الجدل؟

ج: بسبب هذا الخلاف المالى بين الناديين بات مسئولو القلعة الحمراء يُفكرون فى حسم الصفقة عن طريق المقابل المالى فقط وليس من خلال صفقات تبادلية بجانب مبلغ مالى وهو ما سيتم حسمه فى غضون الأيام المقبلة.

س: ماذا عن موقف طاهر محمد طاهر من المفاوضات؟

ج: الأهلى حصل على توقيع اللاعب وأعلن الأخير أنه يرغب فى اللعب للقلعة الحمراء وأغلق ملف الاحتراف الخارجى حالياً.