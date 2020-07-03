شكرا لقرائتكم خبر عن "العريس" يغيب عن أول تجمع للإسماعيلى استعداداً للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب محمد الشامى، مهاجم الإسماعيلى، عن مران فريقه المقرر له عصر غد، السبت، بعد فترة تجميد طويلة منذ مارس الماضى، وذلك بسبب احتفال اللاعب بزفافه أمس الخميس فى أجواء عائلية، ويعد الشامى اللاعب الثالث الذى يحتفل بزفافه خلال فترة العزل المنزلى، حيث سبقه الثنائى وجيه عبد الحكيم ومحمد صادق لاعبا الدراويش .

ويعتزم مسئولو الإسماعيلى عقد جلسة مع محمد الشامى مهاجم الفريق لإنهاء ملف تمديد تعاقده مع النادى والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، ويعد الشامى، صاحب الـ 24 عاما، أحد الأوراق الرابحة فى صفوف الإسماعيلى هذا الموسم شارك فى 18 مباراة الموسم الحالي، ونجح فى التسجيل مرتين وصناعة مثلهما، وكان اللاعب قد أعلن فى تصريحات صحفية عدم إنهاء ملف تمديد تعاقده مع الدراويش بصفة نهائية مؤكداً أن هناك تفاوضا لكن لم يتم توقيع العقود، وخرج الشامى من حسابات بيراميدز الذى كان يرغب فى التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وأخطر الجهاز الفنى للإسماعيلى، بقيادة الفرنسى ديديه جوميز، لاعبى فريقه بتحديد غداً السبت موعداً لأول مران للدراويش بعد فترة طويلة من الغياب منذ تجميد مسابقة الدورى فى مارس الماضى بسبب جائحة كورونا، وخضع لاعبو فريق الكرة والجهاز الفنى والإدارى وجميع العاملين بهذا القطاع لمسحة طبية شاملة صباح الاربعاء وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالنادى ووفقا لتوجيهات وزارتى الصحة والشباب والرياضة، من أجل ضمان السلامة للجميع وأشرف على المسحة فريق طبى والذى قام بسحب عينات دم من الجميع، فضلا عن قياس درجات الحرارة لدى كل لاعب بجانب إخضاعهم لتحاليل كاملة، بغية الكشف عن فيروس كورونا المتسبب فى ايقاف النشاط منذ عدة أشهر.

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وتكثف إدارة الاسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان جهودها، من أجل اتباع الإرشادات الطبية التى أعلنتها وزارة الشباب والرياضة، قبل استئناف التدريبات .

وكان تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.