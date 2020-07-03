شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض إقامة مباريات الدوري بدون الدويين فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه تم رفض مقترح إقامة مباريات الدوري الممتاز بدون الدوليين فى شهر أكتوبر المقبل، فى حال توقف رسمى يحدده الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" خلال الساعات المقبلة.

وكان هناك مقترح بإقامة مباريات الدورى بدون الدوليين فى حال وجود توقف دولى، وهو ما تم رفضه من قبل مسئولى اللجنة الخماسية وطالبوا بإقامة مباريات الدورى باللاعبين الدوليين وتأجيل مباريات الفرق المنضم لاعبوها للمنتخب فقط لوقت آخر يحدد فى جدول الدورى.

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وفى السياق ذاته، اجتمع حسام البدري المدير الفني للمنتخب مع محمد بركات مدير المنتخب لبحث قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتأجيل بطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون، ووضع التصورات الخاصة بشأن استعدادات المنتخب خلال المرحلة المقبلة فور إعلان قرارات الاتحاد الأفريقى.

وناقش البدرى مع مدير المنتخب كل السيناريوهات المطروحة التي تحافظ علي خطة إعداد الفريق القومي لاسيما وأن الكاف لم يتطرق خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده رئيسه أحمد أحمد إلي تحديد أجندات المنتخبات الدولية خلال شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر بتسكينها بمباريات ودية أو رسيمة للبدء في التحضير الفعلي لهذه المرحلة.

أكد حسام البدري أنه سوف يجتمع مرة أخرى مع اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لبحث كل هذه القرارات والتأكيد على ضرورة ربط المباريات للمسابقات المحلية بالأجندة الدولية للمنتخب فور وضوحها بما يضمن الحصول على الاستحقاقات الكافية من فترات مناسبة والخاصة بمباريات المنتخب سواء على صعيد التصفيات المؤهلة لكأس العالم أوكأس الأمم الأفريقية وأيضا الاتفاق علي خطوط عرضية لمنح المنتخب توقيات مناسبة في التجمعات الخاصة بمعسكرات المنتخب.. وقال البدري على أنه سيجتمع مع جهازه المعاون من أجل مناقشة جميع الأمور والمعوقات التي ستواجه المنتخب وكيفية التعامل معها بالشكل الأمثل.