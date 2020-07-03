شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يواصل استعداداته للدوري بتدريبات قوية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الجونة استعداداته لاستئناف مسابقة الدورى العام، المقرر عودتها فى 7 أغسطس المقبل، بعد فترة التوقف الطويلة التى تعرض لها النشاط الرياضى منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وواصل الفريق الساحلى تدريباته ملتزماً بالإجراءات الاحترازية خلال المران والتباعد الاجتماعى للوقاية من الفيروس.

من جانبه، قال نادر شوقى، الرئيس التنفيذى للشركة المسئولة عن إدارة نادى الجونة، إن فريق الكرة بدأ التدريبات الثلاثاء الماضي، ويقوم بعمل مسحة كل 5 أيام، بالتنسيق مع اتحاد الكرة، موضحاً أن الجونة أجرى 4 مسحات حتى الآن وكانت هناك عينة إيجابية واحدة فى المسحة الثانية.

وأوضح شوقى، فى تصريحات لبرنامج جمهور التالتة على قناة اون تايم سبورت 2، أن بيدرو المدير الفنى لفريق الجونة سيعود إلى مصر اليوم حيث يتواجد حاليا فى البرتغال وسيعود اليوم ولا يوجد مشكلة فى فترة الإعداد، وبعد 4 أسابيع سنكون جاهزين".

وأكد نادر شوقى أنه فى آخر 6 أسابيع من دورى الموسم الحالى سيتحدث مع الأهلى بشأن اللاعبين المعارين وحسم مصيرهم، حيث يضم فريق الجونة 4 لاعبين معارين من الأهلى بالموسم الحالى، وهم أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار.

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احمد حمدى



جانب من التدريبات



عمرو بركات