شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعيد ترتيب مناصب جهاز كارتيرون بعد رحيل الشيشينى وضم عبدالرؤوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت إدارة الكرة بنادى الزمالك، تحت إشراف أمير مرتضى منصور، ترتيب المناصب داخل الجهاز الفنى بعد رحيل سامى الشيشينى مدرب الفريق على خلفية اعتذاره عن استكمال مهمته بسبب فيروس كورونا، وفقا لما صرح به مسئولو نادى الزمالك بشكل رسمى، ليتم ضم أحمد عبد الرؤوف إلى الجهاز المعاون للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق.

وعقب ضم عبد الرؤوف أصبح ترتيب الجهاز المعاون كالتالى: "كارتيرون مديرا فنيا، أمير عبد العزيز مدربا، أحمد عبد الرؤوف مدربا مساعدا، عمرو عبد السلام مدربا لحراس المرمى".

وكان ”الخليج 365” قد نشر قبول الزمالك استقالة الشيشينى إلا أنه تم منحه فرصة أخيرة للعدول عن استقالته قبل ضم عبد الرؤوف اليوم بصورة رسمية إلى الجهاز الفنى، ويتم إعادة ترتيب المناصب داخل الجهاز.

من ناحية أخرى، أجرى الجهاز الفنى والإدارى والطبى واللاعبون بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك المسحة الأولى لكورونا بمقر النادى، تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى بالفريق.

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وتواجد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة خلال إجراء المسحة، والتى جاءت للاطمئنان على الفريق، من جهته أكد الدكتور محمد أسامة أنه تم إجراء تحاليل للاطمئنان على صحة اللاعبين واختبار سريع للأجسام المضادة، وكذلك المسحة الأولى "pcr"، وأضاف، "سنقوم بعمل قياسات طبية ستبدأ من الغد لمدة 3 أيام، حيث يتم تقسيم اللاعبين لمجموعات وستكون القياسات بالسادس من أكتوبر بأحد المستشفيات".

وأوضح الدكتور محمد أسامة، فى تصريحات لموقع الزمالك الرسمى، قائلا، "سيتم عمل المسحة الثانية خلال 72 ساعة" وكشف جهاز الزمالك عن عدم إقامة أية تدريبات جماعية خلال الفترة الحالية، حيث وضع الجهاز برنامجاً لتنفيذه بالاتفاق ما بين الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق والجهاز الطبى بقيادة الدكتور محمد أسامة، حيث جاءت بداية البرنامج اليوم، الجمعة، بخضوع اللاعبين للمسحة الأولى لفيروس كورونا للتأكد من حالة اللاعبين.

ومن المقرر تقسيم لاعبى الزمالك على مدار غد، السبت، وبعد غد الأحد، من أجل إجراء مجموعة من القياسات البدنية والفسيولوجية والطبية المختلفة، للوقوف على حالتهم على أن يخضع بعد ذلك الفريق الأبيض للمسحة الثانية، على أن يكون أى مران خلال الفترة الحالية بشكل منفرد للاعبين حال طلب كارتيرون تلك المسألة، حيث سيكون المران الجماعى الأول عقب المسحة الثانية.

فيما قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، دخول اللاعبين معسكرا مغلقا مباشرة عقب الانتهاء من الخضوع لمسحة كورونا الثانية والقياسات الطبية والبدنية المختلفة خلال الفترة الحالية، ويفضل المدرب الفرنسى بالاتفاق مع الجهاز الطبى بقيادة الدكتور محمد أسامة دخول اللاعبين معسكرا مغلقا بعد الانتهاء من فحوصات فيروس كورونا حتى يتم عزلهم وخضوعهم لبرامج مكثفة لاستعادة لياقتهم البدنية والفنية بعد فترة طويلة من التوقف وسوف يشهد ذلك المعسكر، التدريبات الجماعية للفريق، ضمن الاستعدادات التى يجريها الأبيض بعد عودة النشاط الكروى داخل قلعة ميت عقبة، ومن المقرر أن يكون معسكر الزمالك المغلق فى برج العرب.