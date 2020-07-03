بالصور.. لاعبو الزمالك يخضعون للمسحة الطبية الأولى لفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم الجمعة، المسحة الطبية الأولى، استعدادا لاستكمال منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقام لاعبو الزمالك والجهاز الفني والإداري بإجراء المسحة الطبية الأولى وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة.

وتأتي تلك الخطوة من جانب الزمالك قبل العودة إلى التدريبات وجاءت جميع النتائج سلبية، حيث سبقة باقي أندية الدوري في اجراء المسحة الأولى والثانية.

وقبل ساعات، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن استئناف مسابقة دوري we الممتاز، بداية من 7 أغسطس المقبل، من أجل استكمال منافسات موسم 2019-2020، حيث سيتم إصدار جدول المباريات المتبقية على مرحلتين.