محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:
أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم الجمعة، المسحة الطبية الأولى، استعدادا لاستكمال منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وقام لاعبو الزمالك والجهاز الفني والإداري بإجراء المسحة الطبية الأولى وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة.
وتأتي تلك الخطوة من جانب الزمالك قبل العودة إلى التدريبات وجاءت جميع النتائج سلبية، حيث سبقة باقي أندية الدوري في اجراء المسحة الأولى والثانية.
وقبل ساعات، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن استئناف مسابقة دوري we الممتاز، بداية من 7 أغسطس المقبل، من أجل استكمال منافسات موسم 2019-2020، حيث سيتم إصدار جدول المباريات المتبقية على مرحلتين.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. لاعبو الزمالك يخضعون للمسحة الطبية الأولى لفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.