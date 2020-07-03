"فيفا" يخطط لاستخدام حكم مساعد "روبوت" في كأس العالم بقطر 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

يخطط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لاستخدام إنسان آلي "روبوت" كحكم مساعد في منافسات كرة القدم، ويستعد لبدء تلك الخطوة بشكل رسمي في منافسات كأس العالم 2022 بالأراضي القطرية.

وتحدث يوهانس هولزمولر مدير التكنولوجيا بالاتحاد الدولي لكرة القدم عن تلك الخطة في حوار مع إذاعة ARD الألمانية، مؤكدًا أنها تستهدف بشكل أساسي تحديد التسلل بشكل سريع، بدلًا من إهدار الوقت، عبر انتظار قرار تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" خلال المباريات.

وستعمل تقنية الحكم المساعد الـ "روبوت" بإطلاق إشارة في حالة تجاوز اللاعب خط التسلل، وسيمكنها أيضًا تحديد أي جزء من جسد اللاعب كان متسللًا، كما ستتمكن التقنية من قياس أقدام اللاعبين."

Advertisements

وقال هولزمولر: "التقنية تقوم على إنشاء خطوط تلقائية من أجل تحديد التسلل، وسيتم إطلاق إشارة إنذار عند حدوث التسلل" وأكمل: "هذا الأمر سيوفر الوقت، قرارات حكم الفيديو المساعد ستكون أسرع عندما يتعلق الأمر بالتسلل."

وأضاف مدير التكنولوجيا بالاتحاد الدولي لكرة القدم: "سيؤخذ في الاعتبار اختلاف أطوال أقدام اللاعبين، التقنية التي تمت تجربتها اعتمدت على الهياكل العظمية فقط، لا يزال البرنامج بحاجة إلى معرفة بعض الاختلافات."

وواصل: "بعض الأشياء الأخرى مثل تحديد موقف اللاعبين المتداخلين في اللعبة سيتم حسمها عبر حكام تقنية الفيديو، لكن هذا الأمر سيساعدهم ويجعل قرارهم أسرع."

وأشار مدير التكنولوجيا بالاتحاد الدولي لكرة القدم إلى أن تلك التقنية تمت تجربتها بشكل مبدئي، خلال منافسات كأس العالم للأندية 2019، والتي انتهت بتتويج فريق ليفربول الإنجليزي باللقب في الأراضي القطرية.