لاعب الجونة يتحدث عن موقفه من عرض الاحتراف في ماديرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تحدث محمد محسن "ليلة"، لاعب وسط الجونة، عن طموحه مع الفريق، مؤكدا اهتمامه بتقديم أفضل مستوياته مع عودة منافسات الدوري الممتاز منتصف أغسطس المُقبل لإنهاء الموسم في مركز يليق باسم نادي الجونة.

وقال ليلة في تصريحات صحفية، إن تركيزه الأول مع نادي الجونة لإنهاء الموسم في مركز يليق باسم النادي.

Advertisements

وأضاف،أن الجميع داخل فريق الجونة هدفهم لرئيسي هذا الموسم هو الوصول لمركز متقدم مع نهاية الموسم في مسابقة الدوري.

وانتقل للحديث عن عرض ناسيونال ماديرا البرتغالي، مشيرا إلىى أنه يركز الآن على الملعب وعودة الدوري فقط.

وأكد لاعب وسط فريق الجونة، أن أمر عرض ماديرا البرتغالي متروك لإدارة نادي الجونة والمفاوضات بين الإدارتين ووكيل أعمالي".