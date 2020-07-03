رسمياً .. الزمالك يعلن سلبية المسحة الثانية لمحمد عواد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد هواري:

أعلن محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لنادي الزمالك سلبية تحليل المسحة الثانية لمحمد عواد حارس الفريق الأبيض . وكان عواد قد أعلن الجمعة الماضية إيجابية تحليل فيروس كورونا (كوفيد -19) الذي خضع له. وأكد محمد أسامة للموقع الرسمي للنادي الأبيض أنه يتابع حالة الحارس بصورة دائمة مشيرا إلى أنه بصحة وحالة جيدة وسيخضع للمسحة الثالثة مع الفريق بشكل عاجدي والمنتظر أن تتم خلال 72 ساعة . الجدير بالذكر أن الزمالك سيدخل في معسكر مغلق عقب إجراء المسحة الثانية خلال 72 ساعة استعدادا لاستئناف النشاط.

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