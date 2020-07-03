الزمالك يُعلن انضمام عبد الرؤوف للجهاز الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري: أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن انضمام أحمد عبد الرؤوف لاعب الفريق السابق إلى الجهاز الفني. وقال منصور من خلال تصريحات للموقع الرسمي للزمالك إن عبد الرؤوف قام بعمل المسحة الطبية رفقة باقي أفراد الجهاز الفني تمهيدًا للانضمام لجهاز الفرنسي باتريس كارتيرون. وكانت الأيام الماضية شهدت رحيل سامي الشيشيني من منصب المدرب العام وسط محاولات من جانب الإدارة لاقناعه بالعودة.

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