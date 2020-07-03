محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري:
كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سبب غياب كريم بامبو ومحمود عبد العزيز ثنائي الفريق عن فحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .
وأجرى الفريق الأول للزمالك المسحة الأولي في مقر النادي الأبيض صباح اليوم بحضور جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري.
وقال محمد أسامة للموقع الرسمي للزمالك إن كريم بامبو أبلغ بالاعتذار عن الحضور لظروف خاصة وتم التنسيق معه بإجراء المسحة في مكان تواجده على أن يقوم بالمسحة الثانية مع الفريق بشكل طبيعي .
وأوضح طبيب الزمالك أن محمود عبدالعزيز خارج تدريبات الفريق بسبب خضوعه لبرنامج تأهيلي بعد اجراءه جراحة الرباط الصليبي وبالتالي تغيب عن الفحص بـ "المسحة".
وأكد أسامة أنه يتابع حالة اللاعب والاطمئنان وفحصة بشكل دوري والاشراف علي برنامجه التأهيلي الذي يؤديه للتعافي والعودة .
الجدير بالذكر أن الزمالك سيدخل في معسكر مغلق عقب إجراء المسحة الثانية خلال 72 ساعة استعدادا لاسئناف النشاط.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يكشف سبب غياب كريم بامبو وعبد العزيز عن فحص كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.