أمير مرتضى: موعد نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا مناسب لنا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أبدى أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك، ارتياحه بشأن القرار الصادر من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن استئناف دوري أبطال أفريقيا، مشددًا أن هدف الأبيض هو الفوز بلقب دوري الأبطال.

وكان الكاف قد قرر في اجتماع المكتب التنفيذي الأخير والذي جرى عبر تقنية الفيديو أن يقام نصف نهائي ونهائي أبطال أفريقيا من مباراة واحدة في سبتمبر دون تحديد مكان وسط تأكيدات على إقامته في الكاميرون.

وقال أمير من خلال تصريحات للموقع الرسمي للزمالك: "سنعمل بقوة من خلال استعدادات خاصة سيقوم بها الجهاز الفني مع اللاعبين وهدفنا وتركيزنا هو الحصول علي البطولة وسنعمل خطوة بخطوة حتى الوصول لمنصة التتويج."

ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق الرجاء المغربي في الدور المقبل وذلك بعد أن تخطى عقبة الترجي.