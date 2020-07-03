الزمالك يخضع للمسحة الطبية الأولى ويجري قياسات طبيبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد هواري:

خضع لاعبو الزمالك للمسحة الطبية الأولى اليوم الجمعة وذلك تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق الأبيض بقيادة الطبيب محمد أسامة.

وكان مسؤولو الزمالك قد قرروا الخضوع للمسحة الطبية بعد فترة من رفض هذه الفكرة وتم تحديد اليوم الجمعة موعدًا لهذه المسحة.

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وحسبما أفاد الموقع الرسمي لنادي الزمالك فإن تم اليوم عمل المسحة الأولى بمقر النادي وبحضور أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة.

وقال محمد أسامة طبيب الفريق : "سنقوم بعمل قياسات طبية ستبدأ من الغد لمدة 3 أيام حيث سيتم تقسيم اللاعبين لمجموعات وستكون القياسات بالسادس من أكتوير بأحدى المستشفيات".

واختتم: "سيتم عمل المسحة الطبية الثانية خلال 72 ساعة."