محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
قال مسؤول في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إن الاتحاد يأمل في أن تعمل التكنولوجيا على المساعدة في اتخاذ قرارات احتساب التسلل خلال المباريات، وذلك بحلول كأس العالم 2022 المقررة في قطر.
وقال يوهانيس هولزمولر مسؤول قسم التكنولوجيا والابتكار بالفيفا، في تصريحات لقناة "إيه.آر.دي" التليفزيونية الألمانية إن الهدف هو الوصول لإمكانية الاعتماد على هذا النظام التقني في احتساب التسلل، بحلول كأس العالم في قطر.
وكانت التقنية قد خضعت للتجربة في كأس العالم 2019 للأندية لكنها ليست جاهزة بعد للاستخدام.
وتعمل التقنية على التحديد بدقة لحظة تمرير الكرة إلى الأمام ورسم خطوط تظهر موقع اللاعب المتقدم الذي يستلم الكرة، لتوضيح ما إذا كانت هناك حالة تسلل أم لا.
وقال هولزمولر :"فكرة تطبيق تقنية تحديد التسلل تهدف إلى تسريع عملية اتخاذ القرار بشأن هذه الحالات خلال المباريات عبر نظام حكم الفيديو المساعد (فار)."
كانت هذه تفاصيل خبر الفيفا يختبر تقنية لاحتساب حالات التسلل تمهيدا لتطبيقها في مونديال قطر 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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