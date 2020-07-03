الاتفاق السعودي يفكر في بيع نعيم السليتي

تدرس إدارة نادي الاتفاق السعودي فكرة رحيل التونسي نعيم سليتي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كشفت تقارير صحفية سعودية عن قيام إدارة نادى الاتفاق بعرض اللاعب للبيع، والحصول على عروض رسمية وتقديمها للنادي بعائد مالي كبير؛ للاستفادة من وراء رحيله في فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

ذلك عقب فشل المفاوضات بين إدارة الاتفاق واللاعب التونسي من أجل سحب الشكوي.

والجدير بالذكر بأن السليتي قدم شكوى في ''الفيفا'' ضد إدارة نادي الاتفاق السعودي.

وذلك بعد قيام إدارة نادى الاتفاق بخصم 50 في المائة من مستحقات اللاعب دون موافقته، بالإضافة إلى عدم حصوله على راتبه منذ عدة أشهر.

انضم السليتي صاحب ال ٢٧ عاما إلى صفوف الاتفاق السعودى موسم ٢٠١٩ قادما من نادي ديجون الفرنسي.

وحددت لجنة المسابقات التابعة للدوري السعودي مواعيد استئناف وختام مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الدرجة الأولى للمحترفين علي ان يتم استئناف مسابقة الدوري للموسم 2019-2020 يوم الثلاثاء 4 أغسطس وتختتم الأربعاء 9 سبتمبر 2020.

يحتل نادي الاتفاق المركز العاشر بجدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٢٩ نقطة.

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