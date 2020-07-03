الكشف عن سبب غياب كريم بامبو عن مسحة كورونا بالزمالك

أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول، أن كريم بامبو لاعب الفريق اعتزر عن الحضور اليوم للنادي لإجراء المسحة نظرا لظروف خاصة. مشددا أن بامبو قام بعمل مسحة اليوم بالمكان المتواجد معة وذلك بالتنسيق معه، بالمكان المتواجد معة وذلك بالتنسيق معه، مشيرا أنه سيقوم بالمسحة الثانية مع الفريق بشكل طبيعي. أما فيما يخص موقف محمود عبدالعزيز ، قال أسامة إن اللاعب يخضع لبرنامج تأهيلي نتيجة الإصابة التي يعاني منها، وبالتالي لم يتواجد مع الفريق في التدريبات وعلية لم يتواجد اليوم للخضوع للمسحة،

مردفاً أن عبدالعزيز يتم الاطمئنان وفحصه بشكل دوري والإشراف علي برنامجه التأهيلي الذي يؤديه للتعافي والعودة. إن اللاعب يخضع لبرنامج تأهيلي نتيجة الإصابة التي يعاني منها، وبالتالي لم يتواجد مع الفريق في التدريبات وعلية لم يتواجد اليوم للخضوع للمسحة،مردفاً أن عبدالعزيز يتم الاطمئنان وفحصه بشكل دوري والإشراف علي برنامجه التأهيلي الذي يؤديه للتعافي والعودة.

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