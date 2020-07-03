كارفخال يكشف أسرار فوز ريال مدريد على خيتافي

قال داني كارفاخال نجم فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم بأن الفوز الثمين للفريق على خيتافي 1 - صفر مساء أمس الخميس جعل الريال في وضع أفضل كثيرا بالدوري الإسباني.

وأضاف كارفاخال: يمكن للفريق الآن الاعتماد على نفسه ونتائجه في رحلته للبحث عن استعادة لقب البطولة.

وقال كارفاخال: كان علينا أن نستفيد من سقوط برشلونة في فخ التعادل مع أتلتيكو مدريد "2 –

واعترف النجم الملكي بأن هذه المباراة مثل مباريات النهائي حيث جعل المنافس المباراة صعبة علينا بهذا الشكل وخاصة في الشوط الأول.

وقال:مع فارق النقاط الأربعة نعتمد الآن على أنفسنا والأمر يتوقف علينا الآن في إمكانية حسم لقب الدوري.

ولم يفز الريال بلقب المسابقة منذ 2017 لكنه يبدو الآن قريبا من

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التتويج باللقب حيث يتفوق على برشلونة بأربع نقاط قبل المراحل الخمسة الأخيرة من المسابقة.

وأضاف كارفاخال : رسالة المدرب إلينا بعد فترة التوقف الطويلة بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد كانت واضحة كانت أمامنا 11 مباراة و33 نقطة متاحة في هذه المباريات.

وتغلب الريال على خيتافي بهدف نظيف سجله سيرخيو راموس من ضربة جزاء في الدقيقة 79

ووسع الريال الفارق الذي يفصله في صدارة الدوري الإسباني عن منافسه التقليدي العنيد برشلونة حامل لقب البطولة وصاحب المركز الثاني إلى أربع نقاط.